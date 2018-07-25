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«Аякс» обыграл «Штурм» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов
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«Аякс» обыграл «Штурм» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter «Аякса»
Амстердамский «Аякс» одержал победу над австрийским «Штурмом» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в столице Голландии на стадионе «Йохан Кройфф Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Хаким Зиеш и Лассе Шене.
Ответный матч пройдет 1 августа в Граце.
Футбол. Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч "Аякс" (Голландия, Амстердам) — «Штурм» (Австрия, Грац) — 2:0 Голы: 1:0 — Зиеш, 15; 2:0 — Шене, 57
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