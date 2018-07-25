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«Аякс» обыграл «Штурм» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
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«Аякс» обыграл «Штурм» в первом матче квалификации Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Аякс» одержал победу в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Голландский клуб обыграл «Штурм» (Австрия) со счётом 2:0. В составе победителей по голу в каждом из таймов забили Хаким Зиеш и Лассе Шоне. Матч проходил на «Амстердам Арене».
«Аякс» является вице-чемпионом Нидерландов. В минувшем сезоне команда заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство «ПСВ».
В третьем раунде квалификации свой путь начнёт московский «Спартак». Москвичи сыграют с победителем пары ПАОК — «Базель». Первая встреча команд завершилась победой греческого клуба со счётом 2:1.
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