«Аякс» обыграл «Штурм» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

«Аякс» одержал победу в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Голландский клуб обыграл «Штурм» (Австрия) со счётом 2:0. В составе победителей по голу в каждом из таймов забили Хаким Зиеш и Лассе Шоне. Матч проходил на «Амстердам Арене».

«Аякс» является вице-чемпионом Нидерландов. В минувшем сезоне команда заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство «ПСВ».