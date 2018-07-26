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Гол Губочана не помог «Марселю» избежать поражения в матче с «Бетисом»
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Гол Губочана не помог «Марселю» избежать поражения в матче с «Бетисом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Состоялось несколько товарищеских матчей с участием европейских клубов. «Марсель» уступил «Бетису» (2:3), один из мячей у французской команды забил бывший защитник "Зенита" и «Динамо» Томаш Губочан.
Товарищеские матчи
"Вест Хэм" (Англия) — "Астон Вилла" (Англия) — 3:1 (2:0)
Голы: Антонио, 10, Арнаутович, 28, Снодграсс, 84 — Грин, 86  "Хаддерсфилд" (Англия) — «Лион» (Франция) — 3:1 (0:0)
Голы: Конголо, 68, Депуатр, 80, 89 — Корне, 50  "Марсель" (Франция) — «Бетис» (Испания) — 2:3 (0:1)
Голы: Губочан, 66, Нжие, 90 — Морон, 9, Будебуз, 52, с пенальти, Камараса, 81
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