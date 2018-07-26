Бердыев надеется на улучшение результата «Рубина» в новом сезоне

"Предвидеть ничего нельзя — ни финансовые условия, ни тех игроков, которых мы пытаемся приобрести. Мы собираем с миру по нитке, что получится, посмотрим, но надеемся на более высокий результат, чем до этого", — сообщил специалист.

В сезоне-2017/18 «Рубин» занял 10-е место в чемпионате России и набрал 38 очков в 30 играх. Клуб не смог пробиться в еврокубки.

Первый матч чемпионата России казанский клуб проведен на домашнем стадионе. Встреча с «Краснодаром» состоится 29 июля.