Бердыев надеется на улучшение результата «Рубина» в новом сезоне 

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев выразил надежду, что в нынешнем сезоне чемпионата России команда сыграет лучше, чем в предыдущем, передает ТАСС.
"Предвидеть ничего нельзя — ни финансовые условия, ни тех игроков, которых мы пытаемся приобрести. Мы собираем с миру по нитке, что получится, посмотрим, но надеемся на более высокий результат, чем до этого", — сообщил специалист.
В сезоне-2017/18 «Рубин» занял 10-е место в чемпионате России и набрал 38 очков в 30 играх. Клуб не смог пробиться в еврокубки.
Первый матч чемпионата России казанский клуб проведен на домашнем стадионе. Встреча с «Краснодаром» состоится 29 июля.
Ранее нападающий "Зенита" перешел в «Рубин».