Букмекеры оценили шансы «Енисея» отобрать очки у «Зенита» в первом туре РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча первого тура РПЛ «Енисей» — «Зенит». Начало встречи 29 июля 2018 года запланировано на 14:00 по московскому времени. Матч состоится в Тюмени.

Аналитики считают «Зенит» фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.42. На победу «Енисея» можно поставить за 8.50, на ничью — за 4.00.

Поставить на победу гостей по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.20.

Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 2.35. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.53.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше данного значения котируется за 1.70.

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