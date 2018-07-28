«Енисей» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 июля

«Енисей»

По итогам сезона 2017/2018 «Енисей» впервые в своей истории завоевал право выступить в российской Премьер-лиге.

Календарь и таблица РФПЛ

Красноярцы заняли третье место среди 20 команд ФНЛ и взяли участие в стыковых матчах с 14 клубом РФПЛ «Анжи». В первом поединке «красно-синие» разгромили на свое поле махачкалинцев со счетом 3:0, а в ответной игре проиграли — 3:4.

В межсезонье подопечные Дмитрия Аленичева провели шесть товарищеских матчей. Одержали победы над «Долгопрудным» (2:1), «Анжи» (4:0) и словенской «Горицей» (3:2).

Сыграли вничью с боснийским «Зриньски» и московским ЦСКА — по 1:1, а также уступили екатеринбургскому «Уралу» со счетом 0:2.

Из приобретений в летнее трансферное окно отметим приход ряда футболистов из расформированного «Амкара» (Бодул, Огуде, Занев, Комолов и Костюков).

Питерская команда в прошедшем чемпионате заняла всего лишь пятое место, отстав от третьей лигачемпионовской строки на три балла.

Предсезонная подготовка принесла клубу из Санкт-Петербурга четыре победы при одной ничьей. Были повержены поочередно австрийский «Пинцгау» (1:0), московское «Динамо» (5:0), швейцарский «Грассхоппер» (2:0) и итальянский «Дженоа» (3:2).

В заключительном спарринге межсезонья «зенитчики» сыграли в результативную ничью с миланским «Интером» — 3:3.

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Отметим, возвращение из аренды ряда футболистов, в том числе и героя ЧМ-2018 Артема Дзюбы. Из потерь — Кришито ушел в «Дженоа» и Файзулин (завершил карьеру).

Еще с прошлого сезона в лазарете команды находится аргентинский защитник питерцев Эмануэль Маммана

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1,45, победа «Енисея» — 9,70, ничья — 4,10.

«Зенит», который провалил прошлый чемпионат, будет стараться с первого тура захватить лидерство в новом первенстве.

«Сине-бело-голубые» провели хорошую подготовку в межсезонье, и как мы считаем, обыграют дебютанта лиги. Ставим на гостей с форой (-1) за 1,80.