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25 июля — Футбол. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018»
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25 июля — Футбол. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018» 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
25 июля 2018 года на футбольном поле МГПУ, корпус 425 «А» прошёл пятый тур игр X окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018» по футболу, среди мужчин 18 лет +, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех». Команда Крюково играла против сборной команды района Матушкино и одержала уверенную победу.
Результаты игр пяти туров:
«Савёлки» — «Силино» 2-1  «Крюково» — «Старое Крюково» 1-3  «Силино» — «Матушкино» 7-5  «Старое Крюково» — «Савёлки» 1-5  «Матушкино» — «Крюково» 2-11  Впереди у ребят игры 31 июля с лидером командой района Савёлки.
Время начала игр 18.30.
Успехов Вам футболисты Крюково.
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