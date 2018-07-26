25 июля — Футбол. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018»

25 июля 2018 года на футбольном поле МГПУ, корпус 425 «А» прошёл пятый тур игр X окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018» по футболу, среди мужчин 18 лет +, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех». Команда Крюково играла против сборной команды района Матушкино и одержала уверенную победу.

Результаты игр пяти туров:

«Савёлки» — «Силино» 2-1 «Крюково» — «Старое Крюково» 1-3 «Силино» — «Матушкино» 7-5 «Старое Крюково» — «Савёлки» 1-5 «Матушкино» — «Крюково» 2-11 Впереди у ребят игры 31 июля с лидером командой района Савёлки.

Время начала игр 18.30.

Успехов Вам футболисты Крюково.