Ещё
КДК РФС не рассматривал протест «Армавира» на результат матча ФНЛ с клубом «СКА-Хабаровск»
Далее:
Читайте также:
Ещё

КДК РФС не рассматривал протест «Армавира» на результат матча ФНЛ с клубом «СКА-Хабаровск» 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА,26 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не рассматривать протест клуба «Армавир» на результат матча первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «СКА-Хабаровска». Об этом журналистам рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
17 июля «Армавир» в гостях крупно уступил «СКА— Хабаровску» со счетом 0:3. После матча клуб из Краснодарского края подал протест, основанный на участии в матче полузащитника хозяев Ираклия Квеквескири. В прошлом сезоне футболист выступал в Профессиональной футбольной лиге за московский «Арарат» и был удален в заключительном туре первенства.
"В связи с тем, что факт подачи протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, не отражены в протоколе матча — протест ФК «Армавир» на результат матча первого тура с командой «СКА-Хабаровск» к рассмотрению не принимать. Согласно статье 125 дисциплинарного кодекса, не принимаются к рассмотрению протесты, не зафиксированные в протоколе матча. КДК не имел права рассматривать этот протест", — сказал Григорьянц.
Глава КДК РФС добавил, что «Армавиру» будут возвращены 20 тыс. рублей за подачу иска.
ТАСС: последние новости
Киевское "Динамо" стало победителем Суперкубка Украины по футболу "Зенит" в третьем отборочном раунде ЛЕ сыграет с ФК "Дунайска Стреда" или минским "Динамо" Футболисты "Динамо" крупно победили "Хольштейн" в товарищеском матче
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил58
Стала известна зарплата Черчесова35
FIFA начала расследование против России147
Решена судьба Черчесова
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел8
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение