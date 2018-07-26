Тренер ЦСКА оценил готовность команды к матчу за Суперкубок России

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии команды в преддверии матча за Суперкубок России против «Локомотива», передает ТАСС

По словам наставника армейцев, команда подходит к игре в хорошем состоянии.

"Физически мы будем хорошо готовы, тактически — тоже, надеюсь, проблем не возникнет. Весь вопрос в том, какой у нас будет связь между определенными игроками, учитывая тот факт, что практически новая команда. Мы можем выйти в любом сочетании, вопрос в сыгранности, надеюсь, тактическое взаимопонимание нам поможет", — сказал он.

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет 27 июля на стадионе «Нижний Новгород».

Ранее ЦСКА официально объявил о переходе экс-игрока «Рубина».