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Тренер ЦСКА оценил готовность команды к матчу за Суперкубок России
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Тренер ЦСКА оценил готовность команды к матчу за Суперкубок России 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии команды в преддверии матча за Суперкубок России против «Локомотива», передает ТАСС.
По словам наставника армейцев, команда подходит к игре в хорошем состоянии.
"Физически мы будем хорошо готовы, тактически — тоже, надеюсь, проблем не возникнет. Весь вопрос в том, какой у нас будет связь между определенными игроками, учитывая тот факт, что практически новая команда. Мы можем выйти в любом сочетании, вопрос в сыгранности, надеюсь, тактическое взаимопонимание нам поможет", — сказал он.
Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет 27 июля на стадионе «Нижний Новгород».
Ранее ЦСКА официально объявил о переходе экс-игрока «Рубина».
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