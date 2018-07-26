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«Санкт-Галлен» — «Сарпсборг 08». Прогноз и ставка Александра Вишневского
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«Санкт-Галлен» — «Сарпсборг 08». Прогноз и ставка Александра Вишневского 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Сарпсборг 08», который состоится в рамках квалификационного этапа Лиги Европы. Он рекомендует ставить на победу хозяев.
При взгляде на коэффициенты сегодняшних матчей Лиги Европы мне показалась привлекательной ставка на победу швейцарского «Санкт-Галлена» над норвежским «Сарпсборгом». Постоянные зрители швейцарского чемпионата перед стартом сезона оценивали «Санкт-Галлен» как крепкую и стабильную команду, прогнозируя ей четвертое-пятое места в новом сезоне швейцарского чемпионата. Между тем в стартовом туре «Санкт-Галлен» выиграл 2:1 в гостях у «Базеля», который котируется гораздо выше. Это был пока единственный официальный матч «Санкт-Галлена» в новом сезоне.
А вот норвежский чемпионат в самом разгаре, и там соперник швейцарцев — «Сарпсборг 08» — идет лишь на шестом месте. Девять очков отрыва от «Бранна», лишь одна победа за последние четыре тура в чемпионате не самого высокого уровня. И хотя в предыдущем раунде Лиги Европы норвежцы и разгромили исландскую команду, но все же, мне кажется, «Санкт-Галлен» на порядок сильнее шестого клуба Норвегии. Поэтому ставка на домашнюю победу швейцарцев с коэффициентом 1,73 выглядит весьма перспективно.
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