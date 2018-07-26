Терёхин: «Динамо» вернётся на вершину при финансовых вливаниях"

— Перед «Динамо» поставлена задача в новом сезоне попасть в еврокубки. Эта цель выполнима?

— Хотелось бы, но тяжеловато будет. Я не считаю, что уход Ташаева — большая проблема. Наверняка Дима Хохлов найдёт, кем его заменить. Вопрос в том, что лучше подписать 3-4-х новых игроков, однако динамовцы ведь никого не взяли. Состав у них более-менее стабильный, но всё же. Посмотрим, как команда начнёт новый сезон, как всё пойдёт у неё.

— Когда «Динамо» вернётся в число лидеров российского футбола?