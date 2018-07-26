Терёхин: «Динамо» вернётся на вершину при финансовых вливаниях" 

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом портала "Евро-Футбол.ру" Кириллом Иванцовым прокомментировал амбиции «бело-голубых» на будущее.
— Перед «Динамо» поставлена задача в новом сезоне попасть в еврокубки. Эта цель выполнима?
— Хотелось бы, но тяжеловато будет. Я не считаю, что уход Ташаева — большая проблема. Наверняка Дима Хохлов найдёт, кем его заменить. Вопрос в том, что лучше подписать 3-4-х новых игроков, однако динамовцы ведь никого не взяли. Состав у них более-менее стабильный, но всё же. Посмотрим, как команда начнёт новый сезон, как всё пойдёт у неё.
— Когда «Динамо» вернётся в число лидеров российского футбола?
— Чтобы находиться на ведущих ролях, нужно достойное финансирование. А если его нет, то как выбиться в лидеры? За 5-6-е место динамовцам с нынешним составом ещё как-то реально побороться, но не выше. Ну, вы посмотрите: «Локомотив», "Спартак", "Зенит", «Краснодар» берут игроков из ведущих чемпионатов. А «Динамо» нужны финансовые вливания. Тогда «бело-голубые» станут приобретать высококлассных футболистов и вернутся на вершину.