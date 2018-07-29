«Енисей» и «Зенит» определились с цветом формы на матч первого тура РПЛ

Красноярский клуб. который дебютирует в РПЛ, выйдет на поле в красных футболках.

Петербургская команда сыграет в белых футболках.

Соответствующая фотография форм, в который появятся команды, была опубликована в официальном твиттере «Енисея».

Матч «Енисей» — «Зенит» состоится сегодня на стадионе «Геолог» в Тюмени. Начало игры в 14:00 по московскому времени.

Ранее эксперт Бубнов дал прогноз на матч «Енисей» — «Зенит».