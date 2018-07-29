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«Енисей» и «Зенит» определились с цветом формы на матч первого тура РПЛ
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«Енисей» и «Зенит» определились с цветом формы на матч первого тура РПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Енисей» и "Зенит" определились с цветом формы, в которой сыграют матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Красноярский клуб. который дебютирует в РПЛ, выйдет на поле в красных футболках.
Петербургская команда сыграет в белых футболках.
Соответствующая фотография форм, в который появятся команды, была опубликована в официальном твиттере «Енисея».
Матч «Енисей» — «Зенит» состоится сегодня на стадионе «Геолог» в Тюмени. Начало игры в 14:00 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее эксперт Бубнов дал прогноз на матч «Енисей» — «Зенит».
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Комментарии  Ещё 14 источников 
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