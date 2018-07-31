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Семак: за матч с «Енисеем» поставлю «Зениту» твёрдую четвёрку, а выделю Кузяева
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Семак: за матч с «Енисеем» поставлю «Зениту» твёрдую четвёрку, а выделю Кузяева 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре своей команды в первом туре РПЛ с «Енисеем». Петербуржцы в Тюмени одержали победу со счётом 2:0.
«Победу над «Енисеем» уже никто не празднует. На это есть один вечер. Мы разбираем нашу игру и готовимся к следующему матчу. Утром у нас тренировка, собрание, посвящённое предыдущему матчу. Замечаний ни к кому персонально по игре у меня нет. Есть замечание только к командным перемещениям, но это нормально, потому что не было много времени работать с большой частью наших игроков. Есть моменты, связанные с взаимопониманием. На мой взгляд, у нас были слишком большие разрывы между линиями, между опорниками и центральными защитниками, особенно в первом тайме. Были моменты, которые не понравились в плане прессинга, когда мы не совсем своевременно включались. Но это те мелочи, которые будем разбирать. А в целом старались, и надо отдать должное «Енисею». У красноярцев опытная команда, которая провела достаточно неплохой матч. Но на их фоне, мне кажется, мы смотрелись лучше, создавали достаточное количество голевых моментов. Хорошо, что в итоге забили.
Почему Дзюба вышел в основе, а Кузяев, приехавший раньше, — на замену? Это связано с физиологией. Далеру достаточно сложно давались первые дни на наших последних сборах, и мы не стали торопиться. Тогда как Дзюба и Смольников были готовы. Состав уже был понятен за три дня до матча с «Енисеем», он мог измениться только в случае форс-мажора. Играет команда, и выделять какого-то отдельного футболиста по этому матчу тяжело. Каждый внёс свою лепту. Но если нужно отметить кого-то одного, то, естественно, Кузяев вышел на замену и внёс весомый и своевременный вклад в результат команды.
Учитывая сложности, с которыми нам пришлось столкнуться, думаю, за матч с «Енисеем» поставлю команде твёрдую четвёрку. Если бы мы играли на хорошем поле, дома и никто у нас не отсутствовал, это была бы по крайней мере четвёрка с минусом точно. Качество игры очень важно. Это первый тур, сложное поле, вернулись футболисты, которые пропустили предыгровое занятие. Поэтому за игру — твёрдая четвёрка, а за отношение — пятёрка», — сказал Семак в эфире «Футбольной столицы».
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