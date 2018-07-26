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Массимо Каррера: Такого состава, какой будет в матче с «Оренбургом», у нас еще не было
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Массимо Каррера: Такого состава, какой будет в матче с «Оренбургом», у нас еще не было 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, в каком составе команда сыграет в первом туре премьер-лиги с «Оренбургом».
— Про состав ничего заранее не скажу, кроме одного: именно такого сочетания 11 игроков, как в предстоящую субботу, у нас еще не было, — сказал Каррера в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ».
— Да уж, заинтриговали… Матч с «Оренбургом» пройдет в субботу вечером, а днем сборную России принимают в Кремле. Будут ли на приеме Зобнин, Кутепов и Самедов? — Как и все другие футболисты сборной России, спартаковские ребята сделали большое дело для своей страны. И я горд, что представители нашей команды окажутся в числе тех, кого примут в Кремле.
Напомним, матч «Спартак» — «Оренбург» пройдет 28 июля на стадионе «Открытие Арена». Начало — 19:00 (мск).
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