Макскот «Енисея» лев готов ко встрече со львом-Дзюбой 

«Енисей» отправился в Тюмень на матч 1-го тура чемпионата России против "Зенита". В Твиттере красноярцев опубликован ролик, в котором талисман клуба лев Елисей катится по ленте выдачи багажа в аэропорту.
"Лев Елисей отправился в Тюмень на матч первого тура вместе с командой! «Зенит», ваш прилетит?", — говорится в подписи к ролику.
В ответ питерцы опубликовали фотографию Артема Дзюбы, который часто удостаивается сравнения со львом.
Матч «Енисей» — «Зенит» состоится в воскресенье, 29 июля. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.
Лев Елисей отправился в Тюмень на матч первого тура #ЕнисейЗенит вместе с командой!https://t.co/1CuBUgCaVp @zenit_spb, ваш 🦁 прилетит? pic.twitter.com/di8QlD3FEf
— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 26 июля 2018 г.
Обязательно. pic.twitter.com/hoJAtentcC
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 26 июля 2018 г.
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