Массимо Каррера: «Спартак» не ведет конкретных переговоров по уходу российских игроков

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, кто из игроков может покинуть команду нынешним летом.

— Насколько мне известно, конкретные разговоры по российским игрокам не ведутся, — сказал Каррера в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ».

— А по иностранцам? Всех интересует, в частности, останется ли Промес? — Как вы можете убедиться, пока все на месте. А Квинси тренируется наравне со всеми.

Напомним, «Спартак» проведет первый официальный матч в новом сезоне 28 июля, когда в первом туре премьер-лиги примет «Оренбург» на «Открытие Арене». Начало матча — 19:00 (мск).