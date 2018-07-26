Ещё
Массимо Каррера: «Спартак» не ведет конкретных переговоров по уходу российских игроков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Массимо Каррера: «Спартак» не ведет конкретных переговоров по уходу российских игроков 

Советский спорт 3 часа назад
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, кто из игроков может покинуть команду нынешним летом.
— Насколько мне известно, конкретные разговоры по российским игрокам не ведутся, — сказал Каррера в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ».
— А по иностранцам? Всех интересует, в частности, останется ли Промес? — Как вы можете убедиться, пока все на месте. А Квинси тренируется наравне со всеми.
Напомним, «Спартак» проведет первый официальный матч в новом сезоне 28 июля, когда в первом туре премьер-лиги примет «Оренбург» на «Открытие Арене». Начало матча — 19:00 (мск).
Советский спорт: последние новости
Полузащитник «Зенита» Цаллагов принял участие в тренировке «Рубина» Владимир Эштреков: Думаю, «Локомотив» будет не против снова проиграть в Суперкубке, а потом стать чемпионом Олег Терехин: «Динамо» реально бороться за пятое-шестое место, но не выше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил208
FIFA начала расследование против России151
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел9
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя2
Макгрегору вынесли пригвор
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение