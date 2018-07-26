Олег Терехин: «Динамо» реально бороться за пятое-шестое место, но не выше 

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин высказался о перспективах команды в борьбе за попадание в еврокубки.
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— Хотелось бы, но тяжеловато будет, — приводит «Евро-футбол.ру» слова Терехина. — Я не считаю, что уход Ташаева — большая проблема. Наверняка Дима Хохлов найдет, кем его заменить. Вопрос в том, что лучше подписать трех-четырех новых игроков, однако динамовцы ведь никого не взяли. Состав у них более-менее стабильный, но все же. Посмотрим, как команда начнет новый сезон, как все пойдет у нее.
— Когда «Динамо» вернется в число лидеров российского футбола? — Чтобы находиться на ведущих ролях, нужно достойное финансирование. А если его нет, то как выбиться в лидеры? За пятое-шестое место динамовцам с нынешним составом еще как-то реально побороться, но не выше.
Напомним, на этой неделе главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов заявил, что перед командой поставлена задача — попасть в зону еврокубков через чемпионат или Кубок России.