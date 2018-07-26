Олег Терехин: «Динамо» реально бороться за пятое-шестое место, но не выше

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин высказался о перспективах команды в борьбе за попадание в еврокубки.

— Хотелось бы, но тяжеловато будет, — приводит «Евро-футбол.ру» слова Терехина. — Я не считаю, что уход Ташаева — большая проблема. Наверняка Дима Хохлов найдет, кем его заменить. Вопрос в том, что лучше подписать трех-четырех новых игроков, однако динамовцы ведь никого не взяли. Состав у них более-менее стабильный, но все же. Посмотрим, как команда начнет новый сезон, как все пойдет у нее.

— Когда «Динамо» вернется в число лидеров российского футбола? — Чтобы находиться на ведущих ролях, нужно достойное финансирование. А если его нет, то как выбиться в лидеры? За пятое-шестое место динамовцам с нынешним составом еще как-то реально побороться, но не выше.