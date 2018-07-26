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Олег Терехин: Хохлов найдет, кем заменить Ташаева
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Олег Терехин: Хохлов найдет, кем заменить Ташаева 

Советский спорт 3 часа назад
— Хотелось бы, но тяжеловато будет. Я не считаю, что уход Ташаева — большая проблема. Наверняка Дима Хохлов найдет, кем его заменить. Вопрос в том, что лучше подписать 3-4-х новых игроков, однако динамовцы ведь никого не взяли. Состав у них более-менее стабильный, но все же. Посмотрим, как команда начнёт новый сезон, как всё пойдет у нее ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.
Александр Ташаев: Выбрал «Спартак», потому что команда всегда борется за высокие места
Когда «Динамо» вернется в число лидеров российского футбола? Чтобы находиться на ведущих ролях, нужно достойное финансирование. А если его нет, то как выбиться в лидеры? За 5-6-е место динамовцам с нынешним составом еще как-то реально побороться, но не выше. Ну, вы посмотрите: «Локомотив», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» берут игроков из ведущих чемпионатов. А «Динамо» нужны финансовые вливания. Тогда «бело-голубые» станут приобретать высококлассных футболистов и вернутся на вершину, — приводит слова Терехина Euro-Football.Ru.
Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.
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