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«Рубин» арендовал футболиста «Зенита» Цаллагова
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«Рубин» арендовал футболиста «Зенита» Цаллагова 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 27 июля. Защитник санкт-петербургского "Зенита" Ибрагим Цаллагов на правах аренды перешел в казанский «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.
Цаллагов перешел в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в начале 2017 года. Всего в составе санкт-петербургского клуба он провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей. Сезон-2017/18 футболист провел на правах аренды в московском «Динамо», за которое отыграл 13 матчей.
В минувшем сезоне «Рубин» занял 10-е место в чемпионате России.
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