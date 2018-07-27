«Рубин» арендовал футболиста «Зенита» Цаллагова

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

Цаллагов перешел в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в начале 2017 года. Всего в составе санкт-петербургского клуба он провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей. Сезон-2017/18 футболист провел на правах аренды в московском «Динамо», за которое отыграл 13 матчей.

В минувшем сезоне «Рубин» занял 10-е место в чемпионате России.