Отчетная конференция Всероссийской федерации волейбола состоится 7 декабря

ТАСС , 26 июля. Отчетная конференция Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) будет проведена 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.

25 июля в штаб-квартире ВФВ состоялось заседание президиума федерации, на котором было принято решение провести 18-й отчетную конференцию организации 7 декабря 2018 года в Москве.

В рамках мероприятия состоится торжественный вечер, посвященный 50-летию победы сборных команд СССР по волейболу на Олимпийских играх в Мехико 1968 года и 95-летию отечественного волейбола.

Также в ходе заседания были заслушаны отчеты о подготовке сборных команд России к предстоящему чемпионату мира 2018 года, который стартует 9 сентября в Италии и Болгарии.