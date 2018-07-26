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Отчетная конференция Всероссийской федерации волейбола состоится 7 декабря
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Отчетная конференция Всероссийской федерации волейбола состоится 7 декабря 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 26 июля. Отчетная конференция Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) будет проведена 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.
25 июля в штаб-квартире ВФВ состоялось заседание президиума федерации, на котором было принято решение провести 18-й отчетную конференцию организации 7 декабря 2018 года в Москве.
В рамках мероприятия состоится торжественный вечер, посвященный 50-летию победы сборных команд СССР по волейболу на Олимпийских играх в Мехико 1968 года и 95-летию отечественного волейбола.
Также в ходе заседания были заслушаны отчеты о подготовке сборных команд России к предстоящему чемпионату мира 2018 года, который стартует 9 сентября в Италии и Болгарии.
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