Голодец наградила сборную России по волейболу грамотами за победу в Лиге наций

НОВОГОРСК /Московская область/, 26 июля. / ТАСС /. Вице— премьер РФ Ольга Голодец вручила правительственные грамоты мужской сборной России по волейболу за победу в Лиге наций. Церемония прошла на подмосковной базе сборной в Новогорске.

В начале встречи главный тренер сборной Сергей Шляпников подарил Голодец букет цветов, а капитан сборной Дмитрий Волков — фотографию команды с победного матча во французском Лилле, где в начале июля проходил «Финал шести» Лиги наций. В решающей встрече российская сборная одолела хозяев турнира.

"Победу вы завоевали благодаря вашему мастерству, таланту, собранности и самоотдаче. Хочу поблагодарить вашего тренера Сергея Константиновича, всех работников команды и саму команду. Вы сегодня — одни из лидеров российского спорта и мы благодарны, что вы дарите такие победы", — сказала Голодец.

"Сегодня я привезла благодарности от имени правительства Российской Федерации за вашу победу и выступление. Надеемся на такой же результат на чемпионате мира", — добавила она.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет с 9 по 30 сентября 2018 года в шести городах Италии и трех городах Болгарии.