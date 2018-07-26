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Голодец наградила сборную России по волейболу за победу в Лиге наций
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Голодец наградила сборную России по волейболу за победу в Лиге наций 

RT на русском 2 часа назад
Об этом сообщает ТАСС.
Церемония прошла на подмосковной базе национальной команды в Новогорске.
«Победу вы завоевали благодаря вашему мастерству, таланту, собранности и самоотдаче. Хочу поблагодарить вашего тренера Сергея Константиновича, всех работников команды и саму команду», — заявила Голодец на встрече со спортсменами.
Она отметила, что волейболисты являются одними из лидеров российского спорта.
Сборная России подарила Голодец командную фотографию.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу стала победителем Лиги наций.
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