Сергей Шляпников: Сборной России по волейболу нужен комфортный чартер

РИА «Новости». — Возможно, на чемпионат мира будет чартер. Это очень важно, потому что ребята высокие. А у любого двухметрового человека есть проблема с полетами. Нужно создать условия для ребят. Тем более, команды сейчас летают на большие расстояния: в Лиге наций — кое-кто летал от 6 до 60 тысяч километров. Только нам повезло, мы не летали ни в США, ни в Австралию, ни в Азию. Но сборной нужен комфортный чартер. Надеюсь, правительство этот вопрос сможет решить, — цитирует Шляпникова

Напомним, в финале «Турнира шести» Лиги наций сборная России в пригороде Лилля обыграла команду Франции — 3-0 (25:22, 25:20, 25:23). Лига наций — новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он пришел на смену Мировой лиге.