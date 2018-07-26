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Сергей Шляпников: Сборной России по волейболу нужен комфортный чартер
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Сергей Шляпников: Сборной России по волейболу нужен комфортный чартер 

Советский спорт 37 минут назад
— Возможно, на чемпионат мира будет чартер. Это очень важно, потому что ребята высокие. А у любого двухметрового человека есть проблема с полетами. Нужно создать условия для ребят. Тем более, команды сейчас летают на большие расстояния: в Лиге наций — кое-кто летал от 6 до 60 тысяч километров. Только нам повезло, мы не летали ни в США, ни в Австралию, ни в Азию. Но сборной нужен комфортный чартер. Надеюсь, правительство этот вопрос сможет решить, — цитирует Шляпникова РИА «Новости».
Напомним, в финале «Турнира шести» Лиги наций сборная России в пригороде Лилля обыграла команду Франции — 3-0 (25:22, 25:20, 25:23). Лига наций — новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он пришел на смену Мировой лиге.
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