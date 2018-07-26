Крамаренко и Иванов одержали вторую победу кряду на ЧЕ U22 в Латвии

Россияне Александр Крамаренко Василий Иванов во втором туре группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 22 лет разгромили чехов Матиаса Дзаворонока и Тадеуша Теззеле.

Для российского дуэта эта победа стала второй кряду. В пятницу, 27 июля, Александр и Василий сыграют с голландцами Мисом Бломом и Йориком де Гроотом. Победители этой встречи гарантируют себе участие в 1/8 финала, а проигравшие начнут плей-офф с 1/12 финала.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Юрмала, Латвия Мужчины. Группа С. 2-й тур А. Крамаренко/В. Иванов (Россия) — М. Дзаворонок/Т. Теззеле (Чехия) — 2:0 (21:14, 21:14).