В перерыве матча «Уфа» — «Домжале» состоялась стычка между тренерами соперничающих команд

В перерыве матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Уфой» и словенским «Домжале» состоялась стычка между тренерами соперничающих команд.

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