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В перерыве матча «Уфа» — «Домжале» состоялась стычка между тренерами соперничающих команд
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В перерыве матча «Уфа» — «Домжале» состоялась стычка между тренерами соперничающих команд 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
В перерыве матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Уфой» и словенским «Домжале» состоялась стычка между тренерами соперничающих команд.
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