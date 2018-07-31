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Футболист ЦСКА: подойдем к матчу с «Крыльями Советов» в полной готовности
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Футболист ЦСКА: подойдем к матчу с «Крыльями Советов» в полной готовности 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».
"Мы провели непростую игру за Суперкубок и потратили много сил, но теперь наш настрой — на следующую игру в чемпионате. Подойдем к ней в полной готовности", — цитирует Бистровича газета «Известия».
Встреча между «Крыльями Советов» и ЦСКА пройдет в Самаре 31 июля. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Бистрович поделился мнением об изменениях, произошедших в составе клуба в межсезонье.
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