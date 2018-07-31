Футболист ЦСКА: подойдем к матчу с «Крыльями Советов» в полной готовности

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов». "Мы провели непростую игру за Суперкубок и потратили много сил, но теперь наш настрой — на следующую игру в чемпионате. Подойдем к ней в полной готовности", — цитирует Бистровича газета «Известия» Встреча между «Крыльями Советов» и ЦСКА пройдет в Самаре 31 июля. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее Бистрович поделился мнением об изменениях, произошедших в составе клуба в межсезонье.