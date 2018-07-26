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Цулыгин — о 4:0 с «Трактором»: «Результат за счет того, что ребята полностью отдавались игре»
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Цулыгин — о 4:0 с «Трактором»: «Результат за счет того, что ребята полностью отдавались игре» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Трактором» в своем первом контрольном матче в межсезонье.
«Матч получился напряженным и на высоких скоростях. Понравилась самоотдача игроков. Результат в первую очередь получился за счет того, что ребята полностью отдавались игре: здорово играли в обороне и удачно действовали в нападении. По статистике, заблокировали 15 бросков, это как раз и говорит о самоотдаче и желании победить», — цитирует тренера официальный сайт уфимского клуба.
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