Цулыгин — о 4:0 с «Трактором»: «Результат за счет того, что ребята полностью отдавались игре»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Трактором» в своем первом контрольном матче в межсезонье.

«Матч получился напряженным и на высоких скоростях. Понравилась самоотдача игроков. Результат в первую очередь получился за счет того, что ребята полностью отдавались игре: здорово играли в обороне и удачно действовали в нападении. По статистике, заблокировали 15 бросков, это как раз и говорит о самоотдаче и желании победить», — цитирует тренера официальный сайт уфимского клуба.

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