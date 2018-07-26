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«Тоттенхэм» объявил дату первого матча на новом стадионе
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«Тоттенхэм» объявил дату первого матча на новом стадионе 

SPORT24.ru 1 час назад
«Тоттенхэм» объявил дату, когда на новом стадионе клуба будет сыгран первый матч.
Арена, на строительство которой ушло 850 млн фунтов (порядка 950 млн евро), по планам начнет принимать матчи «шпор» с сентября, но первый матч на ней будет сыгран 27 августа.
В тестовой встрече молодежка «Тоттенхэма» сыграет со сверстниками из «Брайтона», сразу после чего на стадионе, который будет вмещать 62 062 зрителя, будет сыгран еще один матч: легенды «Тоттенхэма» сыграют против легенд «Баварии» в товарищеской встрече. Стоит отметить, что в тот же день главная команда «Тоттенхэма» сыграет на выезде против «Манчестер Юнайтед» в матче английской Премьер-Лиги.
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