«Тоттенхэм» объявил дату первого матча на новом стадионе

«Тоттенхэм» объявил дату, когда на новом стадионе клуба будет сыгран первый матч.

Арена, на строительство которой ушло 850 млн фунтов (порядка 950 млн евро), по планам начнет принимать матчи «шпор» с сентября, но первый матч на ней будет сыгран 27 августа.