Курбан Бердыев: «Кудряшов приехал из сборной с травмой. С „Краснодаром“ он не сыграет»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о состоянии Федора Кудряшова , который пропустил открытую тренировку команды. В первом туре чемпионата России «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром».

— Почему не тренировался Федор Кудряшов?

— Федор приехал с травмой из сборной. К «Краснодару» он не готовится.

— Кто будет капитаном команды в этом сезоне?

— Он сидит рядом — Сесар Навас. Сесар с пониманием отнесся к финансовой ситуации в клубе. Но у нас новая команда, мы попросили его помочь. Он тот, кто объединяет команду.

— Все-таки, учитывая ситуацию в клубе, какое место вы посчитаете удовлетворительным?

— Такой сложный вопрос задаете. Не могу заглядывать в будущее, но хотелось бы высокий результат, чем в прошлом сезоне. ( Артур ЕНИКЕЕВ

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится 29 июля в Казани.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар»