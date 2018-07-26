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Курбан Бердыев: «Кудряшов приехал из сборной с травмой. С „Краснодаром“ он не сыграет»
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Курбан Бердыев: «Кудряшов приехал из сборной с травмой. С „Краснодаром“ он не сыграет» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о состоянии Федора Кудряшова, который пропустил открытую тренировку команды. В первом туре чемпионата России «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром».
— Почему не тренировался Федор Кудряшов?
— Федор приехал с травмой из сборной. К «Краснодару» он не готовится.
— Кто будет капитаном команды в этом сезоне?
— Он сидит рядом — Сесар Навас. Сесар с пониманием отнесся к финансовой ситуации в клубе. Но у нас новая команда, мы попросили его помочь. Он тот, кто объединяет команду.
— Все-таки, учитывая ситуацию в клубе, какое место вы посчитаете удовлетворительным?
— Такой сложный вопрос задаете. Не могу заглядывать в будущее, но хотелось бы высокий результат, чем в прошлом сезоне. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится 29 июля в Казани.
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар»
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