Тапола: «Удовлетворен „Куньлунем“ с точки зрения ментальной готовности»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал поражение с минимальным счетом от «Пиратов Хомутов» (0:1) в контрольном матче. Это первый матч китайской команды под руководством финского специалиста.

«Конечно, сейчас, во время тяжелого тренировочного сбора, нельзя ожидать от игроков того уровня готовности, той энергии, которые потребуются нам в официальных матчах. Но это касается физической готовности. Если же говорить о готовности психологической, ментальной, то я удовлетворен командой. У нас было немало молодых китайских игроков, и они неплохо смотрелись в соперничестве со взрослой командой чешской Экстралиги: боролись на протяжении всего матча, не сбавляли скоростей, не опускали рук и старались играть в командную игру, создавая опасные моменты.

Матч получился упорным, все решил один гол. У нас было несколько шансов реализовать большинство, но мы их не использовали и при этом нахватали слишком много удалений, одно из которых привело к поражению. Но во всем остальном это был хороший матч для нас», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

«Куньлунь» проиграл чешской команде в контрольном матче