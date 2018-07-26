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Брестское «Динамо» Марадоны чуть не упустило победу в ЛЕ
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Брестское «Динамо» Марадоны чуть не упустило победу в ЛЕ 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Брестское «Динамо» Диего Марадоны чуть не упустило победу, ведя в четыре мяча, в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает Sport24.
Белорусская команда обыграла греческий «Атромитос» со счетом 4:3.
Ранее "Спартак" из Юрмалы победил «Ла Фиориту» с разгромным счетом в ЛЕ.
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. "Динамо" Брест (Белоруссия) — «Атромитос» (Греция) — 4:3 Голы: 1:0 — Филипович, 6; 2:0 — Савицкий, 14 (пенальти); 3:0 — Савицкий, 62; 4:0 — Савицкий, 70: 4:1 — Манусос, 74; 4:2 — Веретило, 80 (автогол); 4:3 — Кулурис, 88.
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