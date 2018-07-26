Игрок «Рубина» Кудряшов пропустит матч первого тура РПЛ из-за травмы

"Кудряшов вернулся в расположение команды из сборной с травмой. У 31-летнего защитника напряжение в мышцах, он не примет участия в матче первого тура РПЛ с «Краснодаром», — сказал главный тренер казанской команды Курбан Бердыев

На чемпионате мира в России Кудряшов провел четыре матча.

В первом туре РПЛ «Рубин» сыграет 29 июля против «Краснодара». Встреча состоится на домашней арене казанского клуба.

Ранее сообщалось, что Бердыев надеется на улучшение результата «Рубина» в новом сезоне.