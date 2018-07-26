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Игрок «Рубина» Кудряшов пропустит матч первого тура РПЛ из-за травмы
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Игрок «Рубина» Кудряшов пропустит матч первого тура РПЛ из-за травмы 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной России и казанского «Рубина» Федор Кудряшов пропустит матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за травмы, полученной на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.
"Кудряшов вернулся в расположение команды из сборной с травмой. У 31-летнего защитника напряжение в мышцах, он не примет участия в матче первого тура РПЛ с «Краснодаром», — сказал главный тренер казанской команды Курбан Бердыев.
На чемпионате мира в России Кудряшов провел четыре матча.
В первом туре РПЛ «Рубин» сыграет 29 июля против «Краснодара». Встреча состоится на домашней арене казанского клуба.
Ранее сообщалось, что Бердыев надеется на улучшение результата «Рубина» в новом сезоне.
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