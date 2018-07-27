Ещё
Мужская и женская команды «Барселоны» «не поделили» места в самолете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужская и женская команды «Барселоны» «не поделили» места в самолете 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Совместный перелет в США женской и мужской команд «Барселоны» закончился небольшим скандалом. Дело в том, что мужская команда, состоящая в основном из игроков молодежки, летела бизнес-классом, а женская — в эконом-классе. Это возмутило пользователей соцсетей, когда игроки стали выкладывать совместные фотографии из самолета.
Женская команда позже выступила в защиту мужчин, а нанапдающая Алексия Путельяс объяснила ситуацию так: «Женскую команду включили в тур в последний момент, поэтому клуб просто не успел все организвать должным образом».
— Да, мужская команда преимущественно состоит из игроков «Барселоны Б», однако главная женская команда летит эконом-классом!, — говорится в сообщении женской команды.
Как объяснили позже в клубе, мест в бизнес-классе для женщин было просто недостаточно, но для комфорта каждой девушке в эконом-классе полагалось сразу два-три места.
Yeah — the men's team is mostly players from the Barça B men's team, but the senior women's team gets Economy! pic.twitter.com/moy1x6tt1o
— Barça Women (@BarcaWomen) 24 июля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Сергей Семак: "Лучше в качестве резервных заявлять стадионы, построенные к чемпионату мира" Российских волейболистов обвиняют в попытке изнасилования финки Роналду может дебютировать в чемпионате Италии в матче против "Кьево"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА27
«Обычный трус»: Усика затравили на Украине82
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил219
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров1
FIFA начала расследование против России156
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:21
В деле об убийстве Тена появилась девушка
Фигурное катание
04:59
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА
Футбол
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
02:32
«Обычный трус»: Усика затравили на Украине
Бокс Статьи
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение