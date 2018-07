Мужская и женская команды «Барселоны» «не поделили» места в самолете

Совместный перелет в США женской и мужской команд «Барселоны» закончился небольшим скандалом. Дело в том, что мужская команда, состоящая в основном из игроков молодежки, летела бизнес-классом, а женская — в эконом-классе. Это возмутило пользователей соцсетей, когда игроки стали выкладывать совместные фотографии из самолета.

Женская команда позже выступила в защиту мужчин, а нанапдающая Алексия Путельяс объяснила ситуацию так: «Женскую команду включили в тур в последний момент, поэтому клуб просто не успел все организвать должным образом».

— Да, мужская команда преимущественно состоит из игроков «Барселоны Б», однако главная женская команда летит эконом-классом!, — говорится в сообщении женской команды.

Как объяснили позже в клубе, мест в бизнес-классе для женщин было просто недостаточно, но для комфорта каждой девушке в эконом-классе полагалось сразу два-три места.

Yeah — the men's team is mostly players from the Barça B men's team, but the senior women's team gets Economy! pic.twitter.com/moy1x6tt1o

— Barça Women (@BarcaWomen) 24 июля 2018 г.