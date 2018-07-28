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«СКА-Хабаровск» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 29 июля
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«СКА-Хабаровск» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 29 июля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«СКА-Хабаровск»
После поражения от «Зенита» (0:6) в рамках РФПЛ, дальневосточная команде не проигрывает уже на протяжении 10 встреч кряду.
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Подопечные Сергея Передни одержали шесть побед и два матча свели вничью в контрольных поединках, также выиграли и сыграли вничью в рамках ФНЛ.
В первом туре «армейцы» на своем поле принимали «Армавир» и разгромили соперника со счетом 3:0. А во втором матче первенства расписали мировую со второй командой «Краснодара» на выезде — 1:1.
С четырьмя очками дальневосточники расположились на данный момент на восьмой строке турнирки.
«Сибирь»
Новосибирский клуб в новом сезоне набрал всего лишь один балл, который позволяет им занимать 15 место в турнирной таблице.
Стартовали «орлы» выездной ничьей с дублем «Краснодара» (1:1), а в следующем поединке ФНЛ уступили на своей арене ярославскому «Шиннику» со счетом 0:2.
С учетом всех турниров, «Сибирь» на данный момент имеет 10-матчевую безвыигрышную серию. Она насчитывает пять поражений и три ничьи в официальных матчах, а также два раза команда уступала в спаррингах.
Последний раз команды играли в Хабаровске между собой в 2016 году. И тогда верх взяли хозяева со счетом 2:0.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры на стороне хозяев: победа «СКА-Хабаровск» — 1,70, победа «Сибири» — 5,50, ничья — 3,30.
В рамках ФНЛ дальневосточники на своем поле проигрывают редко, а своему предстоящему противнику уступали последний раз шесть лет тому назад.
Скорее всего, «армейцы» продлят удачную серию. Рискнем поставить — «СКА-Хабаровск» не проиграет и ТБ 2.0: да за 2,05.
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