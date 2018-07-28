Прогноз на матч Урал — Анжи: выиграют ли «шмели» матч открытия нового сезона РФПЛ

«Урал» — «Анжи». Прогноз на матч 1-го российской Премьер-лиги (28.07.2018, 16:30 мск).

Лето и сезон отпусков в самом разгаре, но новый сезон российской Премьер-лиги стартует уже сегодня. Откроется новый сезон РФПЛ в Екатеринбурге, где местный «Урал» примет в гости махачкалинский «Анжи». Обе команды в прошлом сезоне вели упорную борьбу за выживание, и не исключено, что такая же участь ждёт оба коллектива в новом сезоне, поэтому крайне важно начать сезон успешно, чтобы с первых туров не увязнуть в «болоте» аутсайдеров. Букмекеры перед этой встречей достаточно отчётливо видят фаворитом уральцев, победа которых оценивается коэффициентом 1.57.

"Урал"

"Урал" был достаточно стабилен в прошлом сезоне, находясь в районе экватора турнирной таблицы чемпионата. Могли «оранжево-чёрные» даже зацепиться за шестое место, которое в итоге стало еврокубковым, но для этого нужно было выигрывать 3 последних матча, но команда Александра Тарханова в них заработала только 1 очко.

Перед новым сезоном у уральцев сменился главный тренер — клуб пригласил украинца Дмитрия Парфёнова , который умудрился привести обанкротившийся «Тосно» к завоеванию Кубка России в прошлом сезоне. Костяк команды «Урал» сохранил — из более-менее значимых потерь можно отметить разве что уход Портнягина и молодого защитника Чернова. На смену им пришёл вернувшийся из «Тюмени» Ставпец, а также Брызгалов, который, кстати, прошлый сезон провёл в «Анжи».

"Урал" неплохо провёл межсезонье, выиграв 4 контрольных матча из сыгранных шести. Хотя серьёзных соперников среди побеждённых не было, разве что успехи в матчах с «Чукаричками» (1:0) и «Енисеем» (2:0) можно отметить. Более сильным «Марибору» (0:3) и «Войводине» (1:2) уральцы проиграли.

"Анжи"

Махачкалинский «Анжи» не должен был выступать в Премьер-лиге в нынешнем сезоне. Команда проиграла в переходных матчах «Енисею», и отправилась в ФНЛ. Однако банкротство «Амкара» вернуло дагестанцам место в элитной лиге. Хотя радоваться болельщикам «орлов» слишком не стоит, так как у самих махачкалинцев большие проблемы на финансовом фронте, и есть даже опасения, что команда банально не сможет доиграть нынешний чемпионат. К примеру, молодёжный состав команды должен был вчера сыграть свой матч с уральцами, но команда не приехала, так как не смогла найти деньги на билеты.

Разумеется, ни о каком кадровом усилении состава в такой ситуации речи не идёт. Клуб покинули лидеры команды, а им на смену пришлось искать игроков из низших лиг, либо прибегать к арендным соглашениям. «Анжи» в межсезонье провёл 4 матча, в которых проиграл лишь однажды.

Где смотреть матч

Телеканал «Наш Футбол» покажет в прямом эфире матч открытия нового сезона РФПЛ, начиная с 16:15 по московскому времени. Также все события матча "Урал" — «Анжи» будут подробно освещаться в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Урал" имеет преимущество над «Анжи» по статистике личных встреч: +10=4-5, разница мячей — 25:16. Последние три очных встречи заканчивались в пользу екатеринбургской команды. В прошлом сезоне «шмели» обыграли «орлов» 2:1 дома и 1:0 на выезде. В обоих матчах точными ударами отмечался Бикфалви.

Интересные факты

В последних трёх матчах РФПЛ «Урал» не забил ни одного гола (+0=1-2, 0:3);

"Урал" выиграл лишь 1 из последних семи домашних матчей РФПЛ, пропуская в каждом из них (+1=3-3, 6:10);

"Урал" выиграл 4 из шести матчей в межсезонье (+4=0-2, 9:7);

"Урал" выиграл у «Анжи» последние 3 очных матча (+3=0-0, 6:3);

В пяти из последних семи очных матчей «Урала» и «Анжи» проходила ставка «Обе забьют»;

"Анжи" остался в Премьер-лиге лишь благодаря расформированию «Амкара»;

"Анжи" проиграл в последних шести матчах прошлого чемпионата (+0=0-6, 3:12);

"Анжи" проиграл 7 из последних восьми выездных матчей (+0=1-7, 5:16);

"Анжи" проиграл лишь 1 матч из четырёх в межсезонье (+1=2-1, 6:7).