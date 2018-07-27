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Бочарова и Воронина потерпели первое поражение на ЧЕ U22 по пляжному волейболу
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Бочарова и Воронина потерпели первое поражение на ЧЕ U22 по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 54 минуты назад
В Юрмале (Латвия) продолжается чемпионат Европы U22 по пляжному волейболу. Участие в соревнованиях принимают четыре российские пары — Дмитрий Веретюк / Денис Шекунов, Василий Иванов / Александр Крамаренко, Мария Бочарова / Мария Воронина и Надежда Макрогузова / Светлана Холомина.
В матче второго тура группового этапа Бочарова и Воронина потерпели поражение от украинок Ольги Чередниченко и Анны Шумейко со счётом 1:2 (20:22, 21:11, 14:16). Продолжительность противостояния составила 41 минуту.
Для Бочаровой и Ворониной это первое поражение на турнире. В третьем туре они сразятся с представительницами Израиля Анитой Деев и Ной Чорин.
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