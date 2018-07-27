Бочарова и Воронина потерпели первое поражение на ЧЕ U22 по пляжному волейболу

В матче второго тура группового этапа Бочарова и Воронина потерпели поражение от украинок Ольги Чередниченко и Анны Шумейко со счётом 1:2 (20:22, 21:11, 14:16). Продолжительность противостояния составила 41 минуту.

Для Бочаровой и Ворониной это первое поражение на турнире. В третьем туре они сразятся с представительницами Израиля Анитой Деев и Ной Чорин.