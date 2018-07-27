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Бочарова и Воронина вышли в плей-офф ЧЕ U22 по пляжному волейболу
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Бочарова и Воронина вышли в плей-офф ЧЕ U22 по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 1 час назад
В Юрмале (Латвия) продолжается чемпионат Европы U22 по пляжному волейболу. Участие в соревнованиях принимают четыре российские пары — Дмитрий Веретюк / Денис Шекунов, Василий Иванов / Александр Крамаренко, Мария Бочарова / Мария Воронина и Надежда Макрогузова / Светлана Холомина. В матче третьего тура группового этапа Бочарова и Воронина одержали победу над представительницами Израиля Анитой Деев и Ной Чорин со счётом 2:0 (21:16, 21:11). Продолжительность противостояния составила 29 минут. Для Бочаровой и Ворониной это вторая победа на турнире. Они вышли в плей-офф.
Чемпионат Европы U22 по пляжному волейболу завершится 29 июля.
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