Макрогузова и Холомина сыграют с Бочаровой и Ворониной в 1/4 финала ЧЕ U22 

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 22 лет победили немок Леони Керцингер и Леони Клинке со счётом 2:0 по сетам.
В четвертьфинале Надежда и Светлана сыграют с соотечественницами Марией Бочаровой и Марией Ворониной, которые оказались сильнее голландок Кати Стам и Мексим Ван Дриель.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Юрмала, Латвия Женщины. Плей-офф. 1/8 финала
Н. Макрогузова/С. Холомина (Россия) — Л. Керцингер/Л. Клинке — 2:0 (24:22, 21:12) М. Бочарова/М. Воронина (Россия) — К. Стам/М. Ван Дриель (Нидерланды) — 2:0 (21:9, 21:19).