Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала чемпионата Европы U22 

В Юрмале (Латвия) продолжается чемпионат Европы U22 по пляжному волейболу. Участие в соревнованиях принимают четыре российские пары — Дмитрий Веретюк / Денис Шекунов, Василий Иванов / Александр Крамаренко, Мария Бочарова / Мария Воронина и Надежда Макрогузова / Светлана Холомина. В матче третьего тура группового этапа Макрогузова и Холомина в двух партиях обыграли представительниц Австрии Дорину Клингер и Ронью Клингер со счётом 2:0 (21:13, 21:14).
Для Макрогузовой и Холоминой это третья победа подряд. Россиянки заняли первое место в группе B и вышли в 1/8 финала чемпионата Европы.
Турнир завершится 29 июля.