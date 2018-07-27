Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала чемпионата Европы U22

Для Макрогузовой и Холоминой это третья победа подряд. Россиянки заняли первое место в группе B и вышли в 1/8 финала чемпионата Европы.

Турнир завершится 29 июля.