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Макрогузова и Холомина вышли в финал ЧЕ по пляжному волейболу U22 в Юрмале
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Макрогузова и Холомина вышли в финал ЧЕ по пляжному волейболу U22 в Юрмале 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в полуфинале чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 22 лет в Юрмале победили итальянок Клаудию Пуччинелли и Гайю Трабалли.
За титул Макрогузова и Холомина поспорят с латвийками Анастасией Кравченокой и Тиной Граудиной, которые в своём полуфинале были сильнее дуэта из Испании Альварес-Мендоса/Карро. Финал и матч за третье место состоятся сегодня, 29 июля.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Юрмала, Латвия Женщины. Плей-офф. Полуфинал Н. Макрогузова/С. Холомина (Россия) — К. Пуччинелли/Г. Трабалли (Италия) — 2:0 (21:17, 21:16).
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