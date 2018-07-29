Макрогузова и Холомина вышли в финал ЧЕ по пляжному волейболу U22 в Юрмале

Россиянки Надежда Макрогузова Светлана Холомина в полуфинале чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 22 лет в Юрмале победили итальянок Клаудию Пуччинелли и Гайю Трабалли.

За титул Макрогузова и Холомина поспорят с латвийками Анастасией Кравченокой и Тиной Граудиной, которые в своём полуфинале были сильнее дуэта из Испании Альварес-Мендоса/Карро. Финал и матч за третье место состоятся сегодня, 29 июля.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Юрмала, Латвия Женщины. Плей-офф. Полуфинал Н. Макрогузова/С. Холомина (Россия) — К. Пуччинелли/Г. Трабалли (Италия) — 2:0 (21:17, 21:16).