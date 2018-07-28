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Шекунов и Веретюк вышли в полуфинал ЧЕ U22 по пляжному волейболу
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Шекунов и Веретюк вышли в полуфинал ЧЕ U22 по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 26 минут назад
Россияне Денис Шекунов и Дмитрий Веретюк вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 22 лет, который проходит в Юрмале (Латвия). В четвертьфинале Шекунов и Веретюк обыграли австрийскую пару Моритц Киндл/Мариан Клаффингер со счётом 2:1 (19:21, 27:25, 18:16).
Другой российский дуэт Александр Крамаренко/Василий Иванов в 1/4 финала уступил литовской паре Аудриус Кнасас/Патрикас Станкевичюс со счётом 1:2 (19:21, 21:19, 13:15).
За выход в финал Шекунов и Веретюк сыграют 29 июля с первой парой турнира Кристапс Смитс/ Михаилс Самойловс из Латвии.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Юрмала, Латвия Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала
Денис Шекунов/Дмитрий Веретюк (Россия) — Моритц Киндл/Мариан Клаффингер (Австрия) — 2:1 (19:21, 27:25, 18:16).
Александр Крамаренко/Василий Иванов (Россия) — Аудриус Кнасас/Патрикас Станкевичюс (Литва) — 1:2 (19:21, 21:19, 13:15).
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