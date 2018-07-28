Прогнозы на 1-й тур РПЛ

Несмотря на победу в Суперкубке, на ЦСКА в первом туре никто не ставит.

Сегодня стартует очередной чемпионат РПЛ, а, значит, возвращается и наш турнир. Всё как обычно. Эксперт, читатель и журналист «Чемпионата» прогнозируют все 8 матчей текущего тура. За угаданный счёт присуждается 5 баллов, за разницу — 3 очка, а предсказанный исход принесёт участнику 1 балл. Зачёт будем вести в командном и индивидуальном зачётах. Старая, короче говоря, схема.

Поехали!

Прогноз специалистов

«Урал» — «Анжи» — 2:0 Здесь без сомнений. «Урал» уверенно победит в первой игре сезона. Счёт -2:0. «Спартак» — «Оренбург» — 2:0 Матч наверняка будят напряжённым. Но, как часто бывает, «Спартак» возьмет своё. Но с минимальным преимуществом. «Ростов» — «Ахмат» — 1:1 Тут сложно. С одной стороны «Ростов» дома играет, с другой «Ахмат» силён. Поставлю на ничью. «Енисей» — «Зенит» — 1:3 Здесь однозначный фаворит — «Зенит». «Енисей» только поднялся из ФНЛ, и в первом туре сразу же встретится с сильным соперником. «Арсенал» — «Динамо» — 0:1 Сложно сказать, в какой форме сейчас находятся эти два клуба. Поставлю всё-таки на «Динамо». 0:1. «Рубин» — «Краснодар» — 0:1 Здесь тоже непросто. Отдам предпочтение «Краснодару». Победит за счёт одного гола в ворота «Рубина». «Уфа» — «Локомотив» — 0:1 Я посмотрел на «Уфу» в Лиге Европы. «Локомотив» в Суперкубке выглядел лучше. Поэтому однозначно выберу «Локомотив». Победа с минимальным счётом. «Крылья Советов» — ЦСКА — 2:1 Матч перенесён из-за Суперкубка, время восстановиться у армейцев будет. Тем не менее, поставлю на «Крылья». Уверен, поддержка в Самаре будет сумасшедшая.

Прогноз читателей

Илья Грязнов (Вологда):

«Урал» — «Анжи» — 2:0 «Тосно» играл в симпатичный футбол. Думаю, у Дмитрия Парфёнова получится и в «Урале». «Спартак» — «Оренбург» — 3:0 Красно-белые продемонстрировали хорошую готовность на сборах. «Ростов» — «Ахмат» — 2:1 Матч равных соперников. Поставлю на команду Валерия Карпина . «Енисей» — «Зенит» — 1:1 Возможно «Енисей» преподнесёт сюрприз и отнимет очки у одного из фаворитов чемпионата.

«Арсенал» — «Динамо» — 1:1 Сложно предугадать исход данного матча. Боевая ничья — кажется наиболее вероятным вариантом. «Рубин» — «Краснодар» — 1:0 Кажется, что Курбан Бердыев команду, которая готова набирать очки в Премьер-Лиге. «Уфа» — «Локомотив» — 0:0 Команды провели по одному официальному матчу в этом сезоне и голов не забили. Также будет и в очном противостоянии. «Крылья Советов» — ЦСКА — 1:1 Хочется верить, что у Андрея Тихонова получится в Премьер-Лиге в качестве главного тренера.

Прогноз журналистов

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

«Урал» — «Анжи» — 2:0 Не представляю, что сейчас может быть с «Анжи», «Урал» же вполне понятен: крепкая и боевая команда.

«Спартак» — «Оренбург» — 2:1 «Спартак» любит «сюрпризы», но, думаю, в этот раз старт будет успешным.

«Ростов» — «Ахмат» — 1:1 Первый тур сложно прогнозировать, непонятно кто в какой форме подошёл к сезону. Ставлю на ничью.

«Енисей» — «Зенит» — 1:2 Думаю, что Семак начнёт удачно. Предсезонку «Зенит» провёл ровно и спокойно, у тренера было время определиться с составом.

«Арсенал» — «Динамо» — 1:1 Ничья.

«Рубин» — «Краснодар» — 1:1 И тут ничья.

«Уфа» — «Локомотив» — 0:0 Эти команды мы видели в официальных матчах и обе не забили. «Уфа» будет обороняться, наследство у Семака хорошее, а «Локо» пока тяжеловат.

«Крылья Советов» — ЦСКА — 2:1 На кураже ЦСКА здорово сыграл с «Локомотивом», но потеря восьми человек, плюс травмированный Дзагоев и полное отсутствие скамейки скажутся.