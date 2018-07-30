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На матче «Уфы» в Лиге Европы будет работать арбитр из Северной Ирландии
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На матче «Уфы» в Лиге Европы будет работать арбитр из Северной Ирландии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Уфой» и словенским «Домжале» обслужит североирландский арбитр Арнолд Хантер, сообщает "Советский спорт",
Вместе с Хантером на матче будут работать его соотечественники Пол Робинсон и Гарет Икин, четвертым арбитром назначен Стивен Грегг, передает официальный сайт УЕФА.
Первая игра между командами проходила в Уфе и закончилась безголевой ничьей. Ответная встреча состоится в Словении на стадионе «Спортны Парк». Матч состоится 2 августа в 21.30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Уфы» считал своих футболистов слишком заведенными в начале первого матча еврокубковой кампании.
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