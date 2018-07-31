Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров признал ошибку арбитров в матче первого тура чемпионата России между «Уфой» и «Локомотивом» (0:0), передает "РИА Новости".
В первом тайме был отменен забитый мяч нападающего «железнодорожников» Эдера. После игры главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что судьи не засчитали правильный гол.
"Я соглашусь с руководством «Локомотива». Ассистент Миневич ошибся, сорвал атаку. И в этой ситуации надо было продолжать игру, а затем засчитывать гол", — сказал Егоров.
Главным судьей матча встречи был Михаил Вилков. Его ассистентами выступили Владимир Миневич и Рашид Абусуев.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Уфы» считает ничью с «Локомотивом» закономерным результатом.