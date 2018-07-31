Ещё
РФС признал ошибку судьи в матче «Уфа» — «Локомотив»
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФС признал ошибку судьи в матче «Уфа» — «Локомотив» 

Газета.Ru 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров признал ошибку арбитров в матче первого тура чемпионата России между «Уфой» и «Локомотивом» (0:0), передает "РИА Новости".
В первом тайме был отменен забитый мяч нападающего «железнодорожников» Эдера. После игры главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что судьи не засчитали правильный гол.
"Я соглашусь с руководством «Локомотива». Ассистент Миневич ошибся, сорвал атаку. И в этой ситуации надо было продолжать игру, а затем засчитывать гол", — сказал Егоров.
Главным судьей матча встречи был Михаил Вилков. Его ассистентами выступили Владимир Миневич и Рашид Абусуев.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Уфы» считает ничью с «Локомотивом» закономерным результатом.
Газета.Ru: последние новости
Экс-тренер сборной России оценил выступление "Локомотива" на старте сезона "Види" обыграл "Лудогорец" и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов Эксперт поделился мнением о низкой результативности в первом туре РПЛ
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перешедших на Украину биатлонисток затравили в Сети54
Усик объяснил отказ выкрикивать «Слава Украине»113
Таран ограждения Смоловым попал на видео25
Бойня на льду: когда сразятся Загитова и Медведева16
Роналду забил с передачи Роналду
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
03:09
Перешедших на Украину биатлонисток затравили в Сети
Биатлон
01:00
Бойня на льду: когда сразятся Загитова и Медведева
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение