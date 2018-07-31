РФС признал ошибку судьи в матче «Уфа» — «Локомотив»

В первом тайме был отменен забитый мяч нападающего «железнодорожников» Эдера. После игры главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что судьи не засчитали правильный гол.

"Я соглашусь с руководством «Локомотива». Ассистент Миневич ошибся, сорвал атаку. И в этой ситуации надо было продолжать игру, а затем засчитывать гол", — сказал Егоров.

Главным судьей матча встречи был Михаил Вилков . Его ассистентами выступили Владимир Миневич и Рашид Абусуев.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Уфы» считает ничью с «Локомотивом» закономерным результатом.