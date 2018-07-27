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Сергей Семак: «Лучше в качестве резервных заявлять стадионы, построенные к чемпионату мира»
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Сергей Семак: «Лучше в качестве резервных заявлять стадионы, построенные к чемпионату мира» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 1-го тура премьер-лиги с «Енисеем» отметил, что ситуация в красноярской команде схожа с петербургской, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
— В Тюмени вам предстоит сыграть на искусственном поле. Что вы об этом думаете?
— Синтетика бывает разного качества. Какое в Тюмени, я не знаю. Но условия будут равными для обеих команд. На мой взгляд, если выбирать другое поле для матча, то нужно заявлять те стадионы, которые построены к чемпионату мира. Будет лучше картинка, больше зрителей, интереснее играть футболистам.
— Уже изучили соперника — «Енисей»?
— Мы смотрели многие матчи, с ЦСКА, например. Команда меняется, большое количество опытных игроков добавилось по ходу предсезонной подготовки. В этом отношении ситуация похожая на нашу.
Енисей — Зенит
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