Болельщики «Зенита» увидели в Дзюбе бога футбола

Болельщики петербургского «Зенита» поприветствовали нападающего Артема Дзюбу, вернувшегося в клуб после аренды в тульском «Арсенале». Видео с тренировки команды опубликовал официальный Twitter-аккаунт «Зенита».

Болельщики присутствовали на открытой тренировке команды под руководством наставника сине-бело-голубых Сергея Семака . Они скандировали «Дзюба, Дзюба — бог футбола! Хэй! Хэй!» во время занятий футболистов.

В первом туре Российской Премьер-лиги Зенит встретится с красноярским «Енисеем». Матч пройдет в Тюмени 29 июля.