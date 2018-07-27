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Болельщики «Зенита» увидели в Дзюбе бога футбола
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Болельщики «Зенита» увидели в Дзюбе бога футбола 

Lenta.ru 1 час назад
Болельщики петербургского «Зенита» поприветствовали нападающего Артема Дзюбу, вернувшегося в клуб после аренды в тульском «Арсенале». Видео с тренировки команды опубликовал официальный Twitter-аккаунт «Зенита».
Болельщики присутствовали на открытой тренировке команды под руководством наставника сине-бело-голубых Сергея Семака. Они скандировали «Дзюба, Дзюба — бог футбола! Хэй! Хэй!» во время занятий футболистов.
В первом туре Российской Премьер-лиги Зенит встретится с красноярским «Енисеем». Матч пройдет в Тюмени 29 июля.
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