Российские волейболисты перед ЧМ сыграют с болгарами и на турнире Вагнера в Польше

Мужская сборная России по волейболу в преддверии чемпионата мира проведет две контрольные игры с командой Болгарии, а также примет участие в турнире имени Вагнера в Польше, сообщил главный тренер россиян Сергей Шляпников

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 9 по 30 сентября в Италии и Болгарии с участием 24 национальных сборных команд.

"Нас здесь ждут четыре микроцикла, после чего команда выезжает в Болгарию, где проведет два контрольных матчах. Потом возвращаемся, дорабатываем. За две недели до чемпионата мира едем в Польшу, где примем участие в турнире имени Вагнера с командами Франции, Польши и Канады. Этот турнир позволит нам сделать последние прикидки, посмотреть кто готов, кто не готов. Турнир традиционный, и поляки всегда хотят видеть на нем сборную России, как бы ни говорили про наши отношения", — сказал Шляпников журналистам.