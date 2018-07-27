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Российские волейболисты перед ЧМ сыграют с болгарами и на турнире Вагнера в Польше
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Российские волейболисты перед ЧМ сыграют с болгарами и на турнире Вагнера в Польше 

Российский стадион 47 минут назад
Фото: Российский стадион
Мужская сборная России по волейболу в преддверии чемпионата мира проведет две контрольные игры с командой Болгарии, а также примет участие в турнире имени Вагнера в Польше, сообщил главный тренер россиян Сергей Шляпников.
Чемпионат мира по волейболу пройдет с 9 по 30 сентября в Италии и Болгарии с участием 24 национальных сборных команд.
"Нас здесь ждут четыре микроцикла, после чего команда выезжает в Болгарию, где проведет два контрольных матчах. Потом возвращаемся, дорабатываем. За две недели до чемпионата мира едем в Польшу, где примем участие в турнире имени Вагнера с командами Франции, Польши и Канады. Этот турнир позволит нам сделать последние прикидки, посмотреть кто готов, кто не готов. Турнир традиционный, и поляки всегда хотят видеть на нем сборную России, как бы ни говорили про наши отношения", — сказал Шляпников журналистам.
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