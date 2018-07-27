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Семак: Жирков и Ерохин не помогут «Зениту» в матче первого тура РПЛ с «Енисеем»
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Семак: Жирков и Ерохин не помогут «Зениту» в матче первого тура РПЛ с «Енисеем» 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 27 июля. Защитник Юрий Жирков и полузащитник Александр Ерохин не сыграют за санкт-петербургский "Зенит" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем». Об этом сообщил главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».
На завершившемся 15 июля чемпионате мира в России Жирков провел три матча. В игре 1/8 финала с испанцами он был заменен перед началом второго тайма из-за травмы. Позднее у него было выявлено воспаление сухожилия одной из мышц голени. Ерохин провел два матча на ЧМ-2018, во время турнира он пропустил несколько тренировок из-за проблем со стопой.
"Что касается травмированных, то у Ерохина достаточно серьезное повреждение и он продолжает лечиться, то же касается Жиркова, который после игр за национальную сборную, к сожалению, в ближайшем будущем не поможет нам, — сказал Семак. — Более сложная ситуация у Александра Кокорина и Эмануэля Мамманы, они восстанавливаются в плановом режиме после очень серьезных травм".
Также Семак оценил перспективы своей команды на турнире. «Думаю, чемпионат еще не начался и изначально „Зенит“ всегда является одним из фаворитов по многим причинам, есть и другие команды, которые каждый сезон борются за первое место, — сказал специалист. — Мы со своей стороны должны работать и выполнять свою работу на сто процентов, то, что мы можем, должны делать, а дальше — посмотрим, как будут развиваться события на футбольном поле. Думаю, в последние годы не было сезонов, в которых победа в чемпионате давалась бы какому-то клубу легко».
Встреча «Зенита» и «Енисея» пройдет 29 июля на тюменском стадионе «Геолог». Начало — 14:00 мск.
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