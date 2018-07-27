Экс-тренер «Динамо»: матч за Суперкубок России нужно было отменить

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что вместо серебряного призера чемпионата России ЦСКА в матче за Суперкубок страны должен был принимать участие финалист Кубка курский «Авангард».

"Вообще не понимаю, как оказался ЦСКА. «Локомотив» — чемпион, «Тосно» выиграл Кубок России, но потом прекратил существование. С моей точки зрения, матч нужно было отменить", — цитирует Кобелева «Матч ТВ».

"Чем финалист Кубка хуже? Не вижу в этом логики. Честно говоря, для меня этот Суперкубок неинтересен вообще. Вот так, как он будет проходить", — сказал Кобелев.

Матч за Суперкубок России проводится между победителями чемпионата и Кубка России. В прошлом сезоне в Российской премьер-лиге первое место занял московский «Локомотив», а обладателем Кубка стал клуб «Тосно», однако команда из Ленинградской области прекратила свое существованию.