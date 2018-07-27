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Матч добра. «Торпедо» и «Динамо» сыграют, чтобы спасти юную хоккеистку
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Матч добра. «Торпедо» и «Динамо» сыграют, чтобы спасти юную хоккеистку 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
ХК «Торпедо» провел тренировку в рамках подготовки к новому сезонуМатч добра. «Торпедо» и «Динамо» сыграют, чтобы спасти юную хоккеистку28 июля в 12.00 в КРК «Нагорный» состоится благотворительный хоккейный матч с участием команд «Торпедо» и «Динамо» (Москва).
Участники встречи выйдут на лед, чтобы поддержать юную хоккеистку Варвару Бунькову.
Варвара — нижегородка, воспитанница женской хоккейной команды СКИФ, чемпионка России среди юниоров. Вследствие спортивной травмы Варя нуждалась в операции на коленном суставе. Сложнейшая операция, проведенная финскими врачами в 2018 году, оказалась успешной. У девочки появился шанс продолжить спортивную карьеру. Впереди у Варвары — сложный и продолжительный период реабилитации. Под наблюдением врачей она будет пробовать выходить на лед, чтобы в будущем вновь начать играть в свою любимую игру — хоккей.
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